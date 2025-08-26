WETH (WETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,374.32 $ 4,374.32 $ 4,374.32 24 שעות נמוך $ 4,806.61 $ 4,806.61 $ 4,806.61 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,374.32$ 4,374.32 $ 4,374.32 גבוה 24 שעות $ 4,806.61$ 4,806.61 $ 4,806.61 שיא כל הזמנים $ 4,950.08$ 4,950.08 $ 4,950.08 המחיר הנמוך ביותר $ 82.1$ 82.1 $ 82.1 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.29% שינוי מחיר (1D) -8.75% שינוי מחיר (7D) +0.05% שינוי מחיר (7D) +0.05%

WETH (WETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,371.85. במהלך 24 השעות האחרונות, WETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,374.32 לבין שיא של $ 4,806.61, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,950.08, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 82.1.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WETH השתנה ב -2.29% במהלך השעה האחרונה, -8.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WETH (WETH) מידע שוק

שווי שוק $ 9.54B$ 9.54B $ 9.54B נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.54B$ 9.54B $ 9.54B אספקת מחזור 2.18M 2.18M 2.18M אספקה כוללת 2,180,212.006205262 2,180,212.006205262 2,180,212.006205262

שווי השוק הנוכחי של WETH הוא $ 9.54B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WETH הוא 2.18M, עם היצע כולל של 2180212.006205262. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.54B.