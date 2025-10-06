ChainOpera AI מחיר היום

מחיר ChainOpera AI (COAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.7229, עם שינוי של 1.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COAI ל USD הוא $ 0.7229 לכל COAI.

ChainOpera AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- COAI. ב‑24 השעות האחרונות, COAI סחר בין $ 0.6836 (נמוך) ל $ 0.7676 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, COAI נע ב +0.12% בשעה האחרונה ו -30.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.07M.

ChainOpera AI (COAI) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 722.90M$ 722.90M $ 722.90M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של ChainOpera AI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.07M. ההיצע במחזור של COAI הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 722.90M.