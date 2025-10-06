ExchangeDEX+
מחיר ChainOpera AI בזמן אמת היום הוא 0.7229 USD.COAI שווי השוק הוא -- USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר COAI ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!מחיר ChainOpera AI בזמן אמת היום הוא 0.7229 USD.COAI שווי השוק הוא -- USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר COAI ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

עוד על COAI

COAI מידע על מחיר

מה זה COAI

COAI מסמך לבן

COAI אתר רשמי

COAI טוקניומיקה

COAI תחזית מחיר

COAI היסטוריה

COAI מדריך קנייה

COAIממיר מטבעות לפיאט

COAI ספוט

COAI חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

ChainOpera AI סֵמֶל

ChainOpera AI מְחִיר(COAI)

1 COAI ל USDמחיר חי:

$0.7248
$0.7248$0.7248
+1.79%1D
USD
ChainOpera AI (COAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 13:44:12 (UTC+8)

ChainOpera AI מחיר היום

מחיר ChainOpera AI (COAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.7229, עם שינוי של 1.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COAI ל USD הוא $ 0.7229 לכל COAI.

ChainOpera AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- COAI. ב‑24 השעות האחרונות, COAI סחר בין $ 0.6836 (נמוך) ל $ 0.7676 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, COAI נע ב +0.12% בשעה האחרונה ו -30.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.07M.

ChainOpera AI (COAI) מידע שוק

--
----

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

$ 722.90M
$ 722.90M$ 722.90M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

שווי השוק הנוכחי של ChainOpera AI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.07M. ההיצע במחזור של COAI הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 722.90M.

ChainOpera AI היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.6836
$ 0.6836$ 0.6836
24 שעות נמוך
$ 0.7676
$ 0.7676$ 0.7676
גבוה 24 שעות

$ 0.6836
$ 0.6836$ 0.6836

$ 0.7676
$ 0.7676$ 0.7676

--
----

--
----

+0.12%

+1.79%

-30.80%

-30.80%

ChainOpera AI (COAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של ChainOpera AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.012746+1.79%
30 ימים$ -10.0978-93.32%
60 ימים$ +0.6429+803.62%
90 ימים$ +0.6429+803.62%
ChainOpera AI שינוי מחיר היום

היום,COAI רשם שינוי של $ +0.012746 (+1.79%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

ChainOpera AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -10.0978 (-93.32%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

ChainOpera AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,COAI ראה שינוי של $ +0.6429 (+803.62%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

ChainOpera AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.6429 (+803.62%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ChainOpera AI (COAI)?

בדוק את ChainOpera AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור ChainOpera AI

ChainOpera AI (COAI) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של COAI הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
ChainOpera AI (COAI) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של ChainOpera AI עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר ChainOpera AI יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור COAI תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על ChainOpera AI תחזית מחיר.

כיצד לקנות & להשקיע ב ChainOpera AI

מוכן להתחיל עם ChainOpera AI? קניית COAI מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות ChainOpera AI. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את ChainOpera AI (COAI) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ--- אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וChainOpera AIיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות ChainOpera AI (COAI) מדריך

מה אפשר לעשות עם ChainOpera AI

החזקת ChainOpera AI מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של ChainOpera AI (COAI) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

עמלות מסחר ספוט:
--
יוצר
--
לוקח
עמלות מסחר בחוזים עתידיים:
--
יוצר
--
לוקח

בדוק את התחרותיות ב MEXC עמלות המסחר

בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהChainOpera AI (COAI)

ChainOpera AI empowers collaborative intelligence through a network of AI agents co-created and co-operated by the community. It is built on a Super AI app and a full-stack AI infrastructure that supports a creator economy for designing, distributing, and using AI agents; agent-centric model training and inference on distributed GPUs; and an AI-native blockchain for verifiable ownership, attribution, and transparent participation. ChainOpera transforms how intelligence is created and shared by aligning users, developers, and infrastructure providers through shared participation mechanisms, enabling a new era of open and collaborative AI.

ChainOpera AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של ChainOpera AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרChainOpera AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ChainOpera AI

כמה שווה 1 ChainOpera AI ב-2030?
אם ChainOpera AI תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של ChainOpera AI מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 13:44:12 (UTC+8)

ChainOpera AI (COAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
11-17 11:15:44עדכוני תעשייה
שוק הדובים של המטבעות הקריפטוגרפיים מתעצם, ביטקוין מוחק את הרווחים מתחילת השנה, אתריום בקושי מחזיק ב-3,000$
11-17 03:26:00עדכוני תעשייה
קרנות הסל הנסחרות בבורסה (ETFs) של אתריום בארה"ב רושמות תזרים יוצא נטו של 728.3 מיליון דולר השבוע
11-16 23:43:30עדכוני תעשייה
התשואה של ביטקוין בנובמבר השנה מדווחת באופן זמני כ-12.39%-, בהשוואה לתשואה הממוצעת ההיסטורית של 42.49%
11-16 18:32:59עדכוני תעשייה
ETF ספוט של SOL רושם כניסות נטו במשך 14 ימי מסחר רצופים, עם סך כניסות המגיע ל-382 מיליון דולר
11-16 05:28:58עדכוני תעשייה
סך שווי השוק של סטייבלקוינס ירד ב-0.41% במהלך 7 הימים האחרונים, וצנח ל-304.2 מיליארד דולר
11-15 14:42:25עדכוני תעשייה
אסימוני מגזר הפרטיות מציגים עליות נרחבות, DASH עלה ב-41.6%, ZEC מתאושש ל-743$

חדשות חמות

למה הרבה אנשים עדיין מפסידים כסף במהלך רבע עלייה?

October 6, 2025

עליית הרשתות השכבתיות של הביטקוין: הבנת הטכנולוגיה שעושה מהפך בעתיד הביטקוין ב-2025

October 6, 2025

אלטקוין ב-2025: כשה-TOTAL3 מגיע לשיאים חדשים אבל התיק שלך לא זז

October 5, 2025
הצג עוד

גלה עוד על ChainOpera AI

COAI USDT (מסחר בחוזים עתידיים)

פתח פוזיציה לונג או שורט ב COAI עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של COAI USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.

סחור ב ChainOpera AI (COAI) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב ChainOpera AI מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTCOAI
$0.7248
$0.7248$0.7248
+1.79%
0.00% (USDT)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

