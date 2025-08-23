עוד על RAY

RAY מידע על מחיר

RAY מסמך לבן

RAY אתר רשמי

RAY טוקניומיקה

RAY תחזית מחיר

RAY היסטוריה

RAY מדריך קנייה

RAYממיר מטבעות לפיאט

RAY ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Raydium סֵמֶל

Raydium מְחִיר(RAY)

1 RAY ל USDמחיר חי:

$3.381
$3.381$3.381
-6.21%1D
USD
Raydium (RAY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:46:28 (UTC+8)

Raydium (RAY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 3.354
$ 3.354$ 3.354
24 שעות נמוך
$ 3.775
$ 3.775$ 3.775
גבוה 24 שעות

$ 3.354
$ 3.354$ 3.354

$ 3.775
$ 3.775$ 3.775

$ 16.93301586
$ 16.93301586$ 16.93301586

$ 0.13434154340043583
$ 0.13434154340043583$ 0.13434154340043583

+0.14%

-6.21%

-0.86%

-0.86%

Raydium (RAY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 3.382. במהלך 24 השעות האחרונות, RAY נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.354 לבין שיא של $ 3.775, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RAYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 16.93301586, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.13434154340043583.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RAY השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -6.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Raydium (RAY) מידע שוק

No.81

$ 906.66M
$ 906.66M$ 906.66M

$ 8.43M
$ 8.43M$ 8.43M

$ 1.88B
$ 1.88B$ 1.88B

268.08M
268.08M 268.08M

555,000,000
555,000,000 555,000,000

554,998,330.632803
554,998,330.632803 554,998,330.632803

48.30%

0.02%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Raydium הוא $ 906.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.43M. ההיצע במחזור של RAY הוא 268.08M, עם היצע כולל של 554998330.632803. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.88B.

Raydium (RAY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Raydiumהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.22386-6.21%
30 ימים$ +0.282+9.09%
60 ימים$ +1.437+73.88%
90 ימים$ +0.098+2.98%
Raydium שינוי מחיר היום

היום,RAY רשם שינוי של $ -0.22386 (-6.21%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Raydium שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.282 (+9.09%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Raydium שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RAY ראה שינוי של $ +1.437 (+73.88%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Raydium שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.098 (+2.98%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Raydium (RAY)?

בדוק את Raydium עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהRaydium (RAY)

Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools.

Raydium זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Raydiumההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקRAY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Raydiumאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRaydium לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Raydiumתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Raydium (RAY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Raydium (RAY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Raydium.

בדוק את Raydium תחזית המחיר עכשיו‏!

Raydium (RAY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Raydium (RAY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RAY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Raydium (RAY)

מחפש איך לקנותRaydium? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Raydiumב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

RAY למטבעות מקומיים

1 Raydium(RAY) ל VND
88,997.33
1 Raydium(RAY) ל AUD
A$5.20828
1 Raydium(RAY) ל GBP
2.50268
1 Raydium(RAY) ל EUR
2.8747
1 Raydium(RAY) ל USD
$3.382
1 Raydium(RAY) ל MYR
RM14.2044
1 Raydium(RAY) ל TRY
138.662
1 Raydium(RAY) ל JPY
¥497.154
1 Raydium(RAY) ל ARS
ARS$4,467.622
1 Raydium(RAY) ל RUB
273.40088
1 Raydium(RAY) ל INR
296.0941
1 Raydium(RAY) ל IDR
Rp54,548.37946
1 Raydium(RAY) ל KRW
4,697.19216
1 Raydium(RAY) ל PHP
191.55648
1 Raydium(RAY) ל EGP
￡E.164.12846
1 Raydium(RAY) ל BRL
R$18.36426
1 Raydium(RAY) ל CAD
C$4.66716
1 Raydium(RAY) ל BDT
411.45412
1 Raydium(RAY) ל NGN
5,171.2471
1 Raydium(RAY) ל COP
$13,582.31492
1 Raydium(RAY) ל ZAR
R.59.38792
1 Raydium(RAY) ל UAH
140.1839
1 Raydium(RAY) ל VES
Bs473.48
1 Raydium(RAY) ל CLP
$3,246.72
1 Raydium(RAY) ל PKR
Rs958.86464
1 Raydium(RAY) ל KZT
1,809.50528
1 Raydium(RAY) ל THB
฿109.67826
1 Raydium(RAY) ל TWD
NT$103.11718
1 Raydium(RAY) ל AED
د.إ12.41194
1 Raydium(RAY) ל CHF
Fr2.7056
1 Raydium(RAY) ל HKD
HK$26.41342
1 Raydium(RAY) ל AMD
֏1,294.76488
1 Raydium(RAY) ל MAD
.د.م30.438
1 Raydium(RAY) ל MXN
$63.00666
1 Raydium(RAY) ל SAR
ريال12.6825
1 Raydium(RAY) ל PLN
12.31048
1 Raydium(RAY) ל RON
лв14.61024
1 Raydium(RAY) ל SEK
kr32.16282
1 Raydium(RAY) ל BGN
лв5.64794
1 Raydium(RAY) ל HUF
Ft1,149.5418
1 Raydium(RAY) ל CZK
70.95436
1 Raydium(RAY) ל KWD
د.ك1.03151
1 Raydium(RAY) ל ILS
11.39734
1 Raydium(RAY) ל AOA
Kz3,082.92974
1 Raydium(RAY) ל BHD
.د.ب1.275014
1 Raydium(RAY) ל BMD
$3.382
1 Raydium(RAY) ל DKK
kr21.57716
1 Raydium(RAY) ל HNL
L88.54076
1 Raydium(RAY) ל MUR
154.35448
1 Raydium(RAY) ל NAD
$59.28646
1 Raydium(RAY) ל NOK
kr34.12438
1 Raydium(RAY) ל NZD
$5.7494
1 Raydium(RAY) ל PAB
B/.3.382
1 Raydium(RAY) ל PGK
K14.27204
1 Raydium(RAY) ל QAR
ر.ق12.27666
1 Raydium(RAY) ל RSD
дин.338.63966

Raydium מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Raydium, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרRaydium הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Raydium

כמה שווה Raydium (RAY) היום?
החי RAYהמחיר ב USD הוא 3.382 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RAY ל USD?
המחיר הנוכחי של RAY ל USD הוא $ 3.382. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Raydium?
שווי השוק של RAY הוא $ 906.66M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RAY?
ההיצע במחזור של RAY הוא 268.08M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RAY?
‏‏RAY השיג מחיר שיא (ATH) של 16.93301586 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RAY?
RAY ‏‏רשם מחירATL של 0.13434154340043583 USD.
מהו נפח המסחר של RAY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RAY הוא $ 8.43M USD.
האם RAY יעלה השנה?
RAY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RAY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:46:28 (UTC+8)

Raydium (RAY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

RAY-ל-USD מחשבון

סְכוּם

RAY
RAY
USD
USD

1 RAY = 3.382 USD

מסחרRAY

USDCRAY
$3.3845
$3.3845$3.3845
-6.20%
USDTRAY
$3.381
$3.381$3.381
-6.23%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד