Echelon מחיר היום

מחיר Echelon (ECHELON) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.06156, עם שינוי של 2.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ECHELON ל ILS הוא ₪ 0.06156 לכל ECHELON.

Echelon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ECHELON. ב‑24 השעות האחרונות, ECHELON סחר בין ₪ 0.0605 (נמוך) ל ₪ 0.06466 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ECHELON נע ב +0.60% בשעה האחרונה ו -3.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 60.89K.

Echelon (ECHELON) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 60.89K₪ 60.89K ₪ 60.89K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 6.16M₪ 6.16M ₪ 6.16M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 100,000,000 100,000,000 100,000,000 בלוקצ'יין ציבורי APTOS

שווי השוק הנוכחי של Echelon הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 60.89K. ההיצע במחזור של ECHELON הוא --, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 6.16M.