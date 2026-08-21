Rainbow מחיר היום

מחיר Rainbow (RNBW) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0139, עם שינוי של 0.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RNBW ל ILS הוא ₪ 0.0139 לכל RNBW.

Rainbow כרגע מדורג במקום #1444 לפי שווי שוק של ₪ 2.92M, עם היצע במחזור של 210.00M RNBW. ב‑24 השעות האחרונות, RNBW סחר בין ₪ 0.01353 (נמוך) ל ₪ 0.0148 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.3351759262423784745, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0323867019323508414.

ביצועים לטווח קצר, RNBW נע ב +1.98% בשעה האחרונה ו -0.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 62.12K.

Rainbow (RNBW) מידע שוק

דירוג No.1444 שווי שוק ₪ 2.92M₪ 2.92M ₪ 2.92M נפח (24 שעות) ₪ 62.12K₪ 62.12K ₪ 62.12K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 13.90M₪ 13.90M ₪ 13.90M אספקת מחזור 210.00M 210.00M 210.00M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 21.00% בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של Rainbow הוא ₪ 2.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 62.12K. ההיצע במחזור של RNBW הוא 210.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 13.90M.