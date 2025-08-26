WATCoin (WATC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00183688$ 0.00183688 $ 0.00183688 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.94% שינוי מחיר (1D) +0.02% שינוי מחיר (7D) -1.01% שינוי מחיר (7D) -1.01%

WATCoin (WATC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WATC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WATCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00183688, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WATC השתנה ב -1.94% במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WATCoin (WATC) מידע שוק

שווי שוק $ 5.07M$ 5.07M $ 5.07M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.61M$ 5.61M $ 5.61M אספקת מחזור 50.16B 50.16B 50.16B אספקה כוללת 55,555,555,555.0 55,555,555,555.0 55,555,555,555.0

שווי השוק הנוכחי של WATCoin הוא $ 5.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WATC הוא 50.16B, עם היצע כולל של 55555555555.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.61M.