WATCoin (WATC) טוקנומיקה
WATCoin (WATC) מידע
Our project is a TON-chain, Telegram-based tap-to-earn game platform designed to provide users with an easy and engaging way to earn tokens while fostering community interaction. Players can participate by tapping just 60 times, four times a day, making the platform accessible and enjoyable for users of all levels. Built around a Beluga meme theme, the project offers a unique and entertaining utility, ensuring a playful and lighthearted experience.
Beyond gaming, the project integrates both digital and real-world benefits. Tokens earned on the platform can be used for exclusive perks in areas such as tourism, hospitality, and even water-based products through our Smart Water initiatives. The project aims to bridge the gap between online and offline experiences, creating a seamless ecosystem where users can enjoy both virtual and tangible rewards.
By combining innovation, community interaction, and fun, our project not only redefines the tap-to-earn model but also establishes itself as a lifestyle brand within the TON blockchain ecosystem.
WATCoin (WATC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור WATCoin (WATC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
WATCoin (WATC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של WATCoin (WATC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של WATC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות WATCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את WATCטוקניומיקה, חקרו אתWATCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.