Visionaire מחיר היום

מחיר Visionaire (VISIONAIRE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00003281, עם שינוי של 3.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VISIONAIRE ל USD הוא $ 0.00003281 לכל VISIONAIRE.

Visionaire כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,127, עם היצע במחזור של 704.81M VISIONAIRE. ב‑24 השעות האחרונות, VISIONAIRE סחר בין $ 0.00003068 (נמוך) ל $ 0.00003415 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00007015, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00003068.

ביצועים לטווח קצר, VISIONAIRE נע ב +0.82% בשעה האחרונה ו -16.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Visionaire (VISIONAIRE) מידע שוק

שווי שוק $ 23.13K$ 23.13K $ 23.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.77K$ 32.77K $ 32.77K אספקת מחזור 704.81M 704.81M 704.81M אספקה כוללת 998,720,042.583398 998,720,042.583398 998,720,042.583398

שווי השוק הנוכחי של Visionaire הוא $ 23.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VISIONAIRE הוא 704.81M, עם היצע כולל של 998720042.583398. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.77K.