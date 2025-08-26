Vegas (VEGAS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.191167 $ 0.191167 $ 0.191167 24 שעות נמוך $ 0.215344 $ 0.215344 $ 0.215344 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.191167$ 0.191167 $ 0.191167 גבוה 24 שעות $ 0.215344$ 0.215344 $ 0.215344 שיא כל הזמנים $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0090571$ 0.0090571 $ 0.0090571 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.51% שינוי מחיר (1D) -9.28% שינוי מחיר (7D) -27.75% שינוי מחיר (7D) -27.75%

Vegas (VEGAS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.191915. במהלך 24 השעות האחרונות, VEGAS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.191167 לבין שיא של $ 0.215344, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VEGASהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.15, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0090571.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VEGAS השתנה ב -0.51% במהלך השעה האחרונה, -9.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vegas (VEGAS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M אספקת מחזור 9.95M 9.95M 9.95M אספקה כוללת 9,952,114.71 9,952,114.71 9,952,114.71

שווי השוק הנוכחי של Vegas הוא $ 1.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VEGAS הוא 9.95M, עם היצע כולל של 9952114.71. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.92M.