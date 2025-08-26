Vault AI מחיר ($VAULT)
Vault AI ($VAULT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00194725. במהלך 24 השעות האחרונות, $VAULT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00192057 לבין שיא של $ 0.00210799, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $VAULTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.382574, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00135517.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, $VAULT השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -7.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Vault AI הוא $ 194.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $VAULT הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 194.49K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Vault AIל USDהיה $ -0.000158436721505999.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVault AI ל USDהיה . $ +0.0002982717.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVault AI ל USDהיה $ -0.0001577743.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Vault AIל USDהיה $ -0.000900607436634043.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000158436721505999
|-7.52%
|30 ימים
|$ +0.0002982717
|+15.32%
|60 ימים
|$ -0.0001577743
|-8.10%
|90 ימים
|$ -0.000900607436634043
|-31.62%
Designed to address modern-day crypto ecosystem requirements. With our pioneering decentralized escrow service. We aim to deliver an unparalleled user experience by utilizing social dapp integration, AI and gamification. $Vault Token Utilization Allocation of 1% of escrow fees to the Revenue Sharing Pool for $VAULT holders. Using Escrow Fees to support product development and marketing. Notably, the market demand for our offerings is evident. Global SaaS escrow services market was $5.4 billion in 2021 and is projected to hit $18.4 billion by 2031. Phase 1 Laying the Foundations Token Launch: The dawn of a new era with $VAULT. Coin Listing Sites: Enhancing visibility and accessibility. Marketing, User Growth, and Acquisition: Amplifying our presence and building a robust community. VaultEscrowBot Release: Introducing our decentralized escrow solution. Partnership Announcements: Joining hands with industry leaders for a brighter future. Phase 2 Expansion and Diversification Vault Discord Bot: Expanding our ecosystem to Discord enthusiasts. Vault iOS & Android App: Taking user experience to fingertips, across all devices. Hire Social Media Management Agency: Streamlining and enhancing our digital presence. Large Partnerships: Collaborating with giants for mutual growth. Anonymous Transactions and Mixing Service: Prioritizing privacy and security in every transaction. Phase 3 Setting Industry Benchmarks Speed and Security Application Update: Because efficiency and safety are paramount. Sponsorships: Aligning with esteemed events and platforms for greater outreach. Livestream Promotions: Engaging with our community in real-time.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
