Vault AI סֵמֶל

Vault AI מחיר ($VAULT)

לא רשום

1 $VAULT ל USDמחיר חי:

$0.00194725
$0.00194725$0.00194725
-7.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Vault AI ($VAULT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:52:34 (UTC+8)

Vault AI ($VAULT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00192057
$ 0.00192057$ 0.00192057
24 שעות נמוך
$ 0.00210799
$ 0.00210799$ 0.00210799
גבוה 24 שעות

$ 0.00192057
$ 0.00192057$ 0.00192057

$ 0.00210799
$ 0.00210799$ 0.00210799

$ 0.382574
$ 0.382574$ 0.382574

$ 0.00135517
$ 0.00135517$ 0.00135517

-0.03%

-7.52%

+0.42%

+0.42%

Vault AI ($VAULT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00194725. במהלך 24 השעות האחרונות, $VAULT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00192057 לבין שיא של $ 0.00210799, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $VAULTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.382574, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00135517.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $VAULT השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -7.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vault AI ($VAULT) מידע שוק

$ 194.49K
$ 194.49K$ 194.49K

--
----

$ 194.49K
$ 194.49K$ 194.49K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Vault AI הוא $ 194.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $VAULT הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 194.49K.

Vault AI ($VAULT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Vault AIל USDהיה $ -0.000158436721505999.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVault AI ל USDהיה . $ +0.0002982717.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVault AI ל USDהיה $ -0.0001577743.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Vault AIל USDהיה $ -0.000900607436634043.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000158436721505999-7.52%
30 ימים$ +0.0002982717+15.32%
60 ימים$ -0.0001577743-8.10%
90 ימים$ -0.000900607436634043-31.62%

מה זהVault AI ($VAULT)

Designed to address modern-day crypto ecosystem requirements. With our pioneering decentralized escrow service. We aim to deliver an unparalleled user experience by utilizing social dapp integration, AI and gamification. $Vault Token Utilization Allocation of 1% of escrow fees to the Revenue Sharing Pool for $VAULT holders. Using Escrow Fees to support product development and marketing. Notably, the market demand for our offerings is evident. Global SaaS escrow services market was $5.4 billion in 2021 and is projected to hit $18.4 billion by 2031. Phase 1 Laying the Foundations Token Launch: The dawn of a new era with $VAULT. Coin Listing Sites: Enhancing visibility and accessibility. Marketing, User Growth, and Acquisition: Amplifying our presence and building a robust community. VaultEscrowBot Release: Introducing our decentralized escrow solution. Partnership Announcements: Joining hands with industry leaders for a brighter future. Phase 2 Expansion and Diversification Vault Discord Bot: Expanding our ecosystem to Discord enthusiasts. Vault iOS & Android App: Taking user experience to fingertips, across all devices. Hire Social Media Management Agency: Streamlining and enhancing our digital presence. Large Partnerships: Collaborating with giants for mutual growth. Anonymous Transactions and Mixing Service: Prioritizing privacy and security in every transaction. Phase 3 Setting Industry Benchmarks Speed and Security Application Update: Because efficiency and safety are paramount. Sponsorships: Aligning with esteemed events and platforms for greater outreach. Livestream Promotions: Engaging with our community in real-time.

Vault AI ($VAULT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Vault AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Vault AI ($VAULT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Vault AI ($VAULT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Vault AI.

בדוק את Vault AI תחזית המחיר עכשיו‏!

$VAULT למטבעות מקומיים

Vault AI ($VAULT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Vault AI ($VAULT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $VAULT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Vault AI ($VAULT)

כמה שווה Vault AI ($VAULT) היום?
החי $VAULTהמחיר ב USD הוא 0.00194725 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $VAULT ל USD?
המחיר הנוכחי של $VAULT ל USD הוא $ 0.00194725. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Vault AI?
שווי השוק של $VAULT הוא $ 194.49K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $VAULT?
ההיצע במחזור של $VAULT הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $VAULT?
‏‏$VAULT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.382574 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $VAULT?
$VAULT ‏‏רשם מחירATL של 0.00135517 USD.
מהו נפח המסחר של $VAULT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $VAULT הוא -- USD.
האם $VAULT יעלה השנה?
$VAULT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $VAULT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:52:34 (UTC+8)

