Vault AI ($VAULT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00192057 $ 0.00192057 $ 0.00192057 24 שעות נמוך $ 0.00210799 $ 0.00210799 $ 0.00210799 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00192057$ 0.00192057 $ 0.00192057 גבוה 24 שעות $ 0.00210799$ 0.00210799 $ 0.00210799 שיא כל הזמנים $ 0.382574$ 0.382574 $ 0.382574 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00135517$ 0.00135517 $ 0.00135517 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.03% שינוי מחיר (1D) -7.52% שינוי מחיר (7D) +0.42% שינוי מחיר (7D) +0.42%

Vault AI ($VAULT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00194725. במהלך 24 השעות האחרונות, $VAULT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00192057 לבין שיא של $ 0.00210799, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $VAULTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.382574, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00135517.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $VAULT השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -7.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vault AI ($VAULT) מידע שוק

שווי שוק $ 194.49K$ 194.49K $ 194.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 194.49K$ 194.49K $ 194.49K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Vault AI הוא $ 194.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $VAULT הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 194.49K.