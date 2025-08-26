Universal BTC (UNIBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 107,650 $ 107,650 $ 107,650 24 שעות נמוך $ 112,729 $ 112,729 $ 112,729 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 107,650$ 107,650 $ 107,650 גבוה 24 שעות $ 112,729$ 112,729 $ 112,729 שיא כל הזמנים $ 124,390$ 124,390 $ 124,390 המחיר הנמוך ביותר $ 35,703$ 35,703 $ 35,703 שינוי מחיר (שעה אחת) -3.13% שינוי מחיר (1D) -4.05% שינוי מחיר (7D) -7.93% שינוי מחיר (7D) -7.93%

Universal BTC (UNIBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $107,004. במהלך 24 השעות האחרונות, UNIBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 107,650 לבין שיא של $ 112,729, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UNIBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 124,390, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 35,703.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UNIBTC השתנה ב -3.13% במהלך השעה האחרונה, -4.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Universal BTC (UNIBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 219.86M$ 219.86M $ 219.86M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 219.86M$ 219.86M $ 219.86M אספקת מחזור 2.05K 2.05K 2.05K אספקה כוללת 2,052.92138896 2,052.92138896 2,052.92138896

שווי השוק הנוכחי של Universal BTC הוא $ 219.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UNIBTC הוא 2.05K, עם היצע כולל של 2052.92138896. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 219.86M.