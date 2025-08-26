Twiskers (TWX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00328065$ 0.00328065 $ 0.00328065 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +4.28% שינוי מחיר (7D) +4.28%

Twiskers (TWX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TWX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TWXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00328065, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TWX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Twiskers (TWX) מידע שוק

שווי שוק $ 63.23K$ 63.23K $ 63.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 63.23K$ 63.23K $ 63.23K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Twiskers הוא $ 63.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TWX הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.23K.