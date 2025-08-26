Tsotchke (TSOTCHKE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00178275 $ 0.00178275 $ 0.00178275 24 שעות נמוך $ 0.00207415 $ 0.00207415 $ 0.00207415 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00178275$ 0.00178275 $ 0.00178275 גבוה 24 שעות $ 0.00207415$ 0.00207415 $ 0.00207415 שיא כל הזמנים $ 0.057103$ 0.057103 $ 0.057103 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00105666$ 0.00105666 $ 0.00105666 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.05% שינוי מחיר (1D) -10.54% שינוי מחיר (7D) -14.37% שינוי מחיר (7D) -14.37%

Tsotchke (TSOTCHKE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00180789. במהלך 24 השעות האחרונות, TSOTCHKE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00178275 לבין שיא של $ 0.00207415, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TSOTCHKEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.057103, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00105666.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TSOTCHKE השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -10.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tsotchke (TSOTCHKE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M אספקת מחזור 946.38M 946.38M 946.38M אספקה כוללת 999,977,710.550762 999,977,710.550762 999,977,710.550762

שווי השוק הנוכחי של Tsotchke הוא $ 1.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TSOTCHKE הוא 946.38M, עם היצע כולל של 999977710.550762. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.81M.