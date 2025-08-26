עוד על TSOTCHKE

TSOTCHKE מידע על מחיר

TSOTCHKE אתר רשמי

TSOTCHKE טוקניומיקה

TSOTCHKE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Tsotchke סֵמֶל

Tsotchke מחיר (TSOTCHKE)

לא רשום

1 TSOTCHKE ל USDמחיר חי:

$0.00180789
$0.00180789$0.00180789
-10.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Tsotchke (TSOTCHKE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:20:41 (UTC+8)

Tsotchke (TSOTCHKE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00178275
$ 0.00178275$ 0.00178275
24 שעות נמוך
$ 0.00207415
$ 0.00207415$ 0.00207415
גבוה 24 שעות

$ 0.00178275
$ 0.00178275$ 0.00178275

$ 0.00207415
$ 0.00207415$ 0.00207415

$ 0.057103
$ 0.057103$ 0.057103

$ 0.00105666
$ 0.00105666$ 0.00105666

-0.05%

-10.54%

-14.37%

-14.37%

Tsotchke (TSOTCHKE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00180789. במהלך 24 השעות האחרונות, TSOTCHKE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00178275 לבין שיא של $ 0.00207415, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TSOTCHKEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.057103, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00105666.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TSOTCHKE השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -10.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tsotchke (TSOTCHKE) מידע שוק

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

--
----

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

946.38M
946.38M 946.38M

999,977,710.550762
999,977,710.550762 999,977,710.550762

שווי השוק הנוכחי של Tsotchke הוא $ 1.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TSOTCHKE הוא 946.38M, עם היצע כולל של 999977710.550762. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.81M.

Tsotchke (TSOTCHKE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Tsotchkeל USDהיה $ -0.000213057630378106.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTsotchke ל USDהיה . $ +0.0003610759.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTsotchke ל USDהיה $ +0.0004173212.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tsotchkeל USDהיה $ -0.0006017223474780526.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000213057630378106-10.54%
30 ימים$ +0.0003610759+19.97%
60 ימים$ +0.0004173212+23.08%
90 ימים$ -0.0006017223474780526-24.97%

מה זהTsotchke (TSOTCHKE)

Decentralized Science (DeSci) aims to fix the broken incentives in research with tokens + community. TSOTCHKE is a movement that could become the hub for quantum mechanics which is the next frontier of physics. The Problem with Modern Science Why do so many groundbreaking ideas die before they even begin? The scientific community is somehow fragmented yet centralized (due to gatekeeping) while being driven by outdated incentives: -Publishing is controlled by a few, keeping knowledge locked away. -Collaboration is fragmented, stuck in academic silos. -How can we expect breakthroughs when the system actively discourages them? DeSci flips this. It’s science powered by coordination through tokenization.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Tsotchke (TSOTCHKE) משאב

האתר הרשמי

Tsotchkeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tsotchke (TSOTCHKE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tsotchke (TSOTCHKE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tsotchke.

בדוק את Tsotchke תחזית המחיר עכשיו‏!

TSOTCHKE למטבעות מקומיים

Tsotchke (TSOTCHKE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tsotchke (TSOTCHKE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TSOTCHKE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Tsotchke (TSOTCHKE)

כמה שווה Tsotchke (TSOTCHKE) היום?
החי TSOTCHKEהמחיר ב USD הוא 0.00180789 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TSOTCHKE ל USD?
המחיר הנוכחי של TSOTCHKE ל USD הוא $ 0.00180789. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tsotchke?
שווי השוק של TSOTCHKE הוא $ 1.71M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TSOTCHKE?
ההיצע במחזור של TSOTCHKE הוא 946.38M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TSOTCHKE?
‏‏TSOTCHKE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.057103 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TSOTCHKE?
TSOTCHKE ‏‏רשם מחירATL של 0.00105666 USD.
מהו נפח המסחר של TSOTCHKE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TSOTCHKE הוא -- USD.
האם TSOTCHKE יעלה השנה?
TSOTCHKE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TSOTCHKE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:20:41 (UTC+8)

Tsotchke (TSOTCHKE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.