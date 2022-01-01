Tsotchke (TSOTCHKE) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Tsotchke (TSOTCHKE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Tsotchke (TSOTCHKE) מידע

Decentralized Science (DeSci) aims to fix the broken incentives in research with tokens + community. TSOTCHKE is a movement that could become the hub for quantum mechanics which is the next frontier of physics.

The Problem with Modern Science Why do so many groundbreaking ideas die before they even begin? The scientific community is somehow fragmented yet centralized (due to gatekeeping) while being driven by outdated incentives:

-Publishing is controlled by a few, keeping knowledge locked away. -Collaboration is fragmented, stuck in academic silos. -How can we expect breakthroughs when the system actively discourages them?

DeSci flips this. It’s science powered by coordination through tokenization.

אתר רשמי:
https://github.com/tsotchke/spin_based_neural_network

Tsotchke (TSOTCHKE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Tsotchke (TSOTCHKE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M
ההיצע הכולל:
$ 999.98M
$ 999.98M$ 999.98M
אספקה במחזור:
$ 946.38M
$ 946.38M$ 946.38M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M
שיא כל הזמנים:
$ 0.057103
$ 0.057103$ 0.057103
שפל כל הזמנים:
$ 0.00105666
$ 0.00105666$ 0.00105666
מחיר נוכחי:
$ 0.00190989
$ 0.00190989$ 0.00190989

Tsotchke (TSOTCHKE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Tsotchke (TSOTCHKE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של TSOTCHKE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות TSOTCHKEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את TSOTCHKEטוקניומיקה, חקרו אתTSOTCHKEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

TSOTCHKE חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן TSOTCHKE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TSOTCHKE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

למה צריך לבחור ב־MEXC?

קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.