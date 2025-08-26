עוד על TETH

Treehouse ETH סֵמֶל

Treehouse ETH מחיר (TETH)

1 TETH ל USDמחיר חי:

$5,300.68
$5,300.68
-9.00%1D
Treehouse ETH (TETH) טבלת מחירים חיה
Treehouse ETH (TETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.44%

-9.01%

+0.43%

+0.43%

Treehouse ETH (TETH) המחיר בזמן אמת של הוא $5,300.68. במהלך 24 השעות האחרונות, TETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 5,263.87 לבין שיא של $ 5,825.61, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6,000.87, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,683.91.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TETH השתנה ב +0.44% במהלך השעה האחרונה, -9.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Treehouse ETH (TETH) מידע שוק

$ 390.88M
--
$ 390.88M
74.24K
74,239.64978318941
שווי השוק הנוכחי של Treehouse ETH הוא $ 390.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TETH הוא 74.24K, עם היצע כולל של 74239.64978318941. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 390.88M.

Treehouse ETH (TETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Treehouse ETHל USDהיה $ -524.932122910846.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTreehouse ETH ל USDהיה . $ +894.1091611760.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTreehouse ETH ל USDהיה $ +4,200.9108156400.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Treehouse ETHל USDהיה $ +2,085.058734647335.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -524.932122910846-9.01%
30 ימים$ +894.1091611760+16.87%
60 ימים$ +4,200.9108156400+79.25%
90 ימים$ +2,085.058734647335+64.84%

מה זהTreehouse ETH (TETH)

tETH is a liquid staking token (LST) that converges the fragmented on-chain ETH interest rates market. Holders of tETH earn real yield in excess of Ethereum’s Proof-of-Stake (PoS) rewards through interest rate arbitrage while still being able to use tETH for DeFi activities. tETH is also foundational to supporting the eventual implementation of Treehouse’s Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism as well as the Treehouse Actively Validated Service (AVS).

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Treehouse ETH (TETH) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Treehouse ETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Treehouse ETH (TETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Treehouse ETH (TETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Treehouse ETH.

בדוק את Treehouse ETH תחזית המחיר עכשיו‏!

TETH למטבעות מקומיים

Treehouse ETH (TETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Treehouse ETH (TETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Treehouse ETH (TETH)

כמה שווה Treehouse ETH (TETH) היום?
החי TETHהמחיר ב USD הוא 5,300.68 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TETH ל USD?
המחיר הנוכחי של TETH ל USD הוא $ 5,300.68. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Treehouse ETH?
שווי השוק של TETH הוא $ 390.88M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TETH?
ההיצע במחזור של TETH הוא 74.24K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TETH?
‏‏TETH השיג מחיר שיא (ATH) של 6,000.87 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TETH?
TETH ‏‏רשם מחירATL של 1,683.91 USD.
מהו נפח המסחר של TETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TETH הוא -- USD.
האם TETH יעלה השנה?
TETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
