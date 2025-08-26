Treehouse ETH (TETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 5,263.87 $ 5,263.87 $ 5,263.87 24 שעות נמוך $ 5,825.61 $ 5,825.61 $ 5,825.61 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 5,263.87$ 5,263.87 $ 5,263.87 גבוה 24 שעות $ 5,825.61$ 5,825.61 $ 5,825.61 שיא כל הזמנים $ 6,000.87$ 6,000.87 $ 6,000.87 המחיר הנמוך ביותר $ 1,683.91$ 1,683.91 $ 1,683.91 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.44% שינוי מחיר (1D) -9.01% שינוי מחיר (7D) +0.43% שינוי מחיר (7D) +0.43%

Treehouse ETH (TETH) המחיר בזמן אמת של הוא $5,300.68. במהלך 24 השעות האחרונות, TETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 5,263.87 לבין שיא של $ 5,825.61, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6,000.87, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,683.91.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TETH השתנה ב +0.44% במהלך השעה האחרונה, -9.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Treehouse ETH (TETH) מידע שוק

שווי שוק $ 390.88M$ 390.88M $ 390.88M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 390.88M$ 390.88M $ 390.88M אספקת מחזור 74.24K 74.24K 74.24K אספקה כוללת 74,239.64978318941 74,239.64978318941 74,239.64978318941

שווי השוק הנוכחי של Treehouse ETH הוא $ 390.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TETH הוא 74.24K, עם היצע כולל של 74239.64978318941. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 390.88M.