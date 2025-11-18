Totakeke מחיר היום

מחיר Totakeke (TOTAKEKE) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TOTAKEKE ל USD הוא -- לכל TOTAKEKE.

Totakeke כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 32,303, עם היצע במחזור של 1.00B TOTAKEKE. ב‑24 השעות האחרונות, TOTAKEKE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00283601, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, TOTAKEKE נע ב +1.13% בשעה האחרונה ו -28.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Totakeke (TOTAKEKE) מידע שוק

שווי שוק $ 32.30K$ 32.30K $ 32.30K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.30K$ 32.30K $ 32.30K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Totakeke הוא $ 32.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOTAKEKE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.30K.