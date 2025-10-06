TAC מחיר היום

מחיר TAC (TAC) בזמן אמת היום הוא $ 0.004751, עם שינוי של 3.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TAC ל USD הוא $ 0.004751 לכל TAC.

TAC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- TAC. ב‑24 השעות האחרונות, TAC סחר בין $ 0.004645 (נמוך) ל $ 0.005374 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, TAC נע ב -1.82% בשעה האחרונה ו -11.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 111.04K.

TAC (TAC) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 111.04K$ 111.04K $ 111.04K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 47.51M$ 47.51M $ 47.51M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי TONCOIN

שווי השוק הנוכחי של TAC הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 111.04K. ההיצע במחזור של TAC הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.51M.