TopGoal (GOAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00299189 $ 0.00299189 $ 0.00299189 24 שעות נמוך $ 0.00310608 $ 0.00310608 $ 0.00310608 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00299189$ 0.00299189 $ 0.00299189 גבוה 24 שעות $ 0.00310608$ 0.00310608 $ 0.00310608 שיא כל הזמנים $ 0.749061$ 0.749061 $ 0.749061 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00226212$ 0.00226212 $ 0.00226212 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.25% שינוי מחיר (1D) -3.31% שינוי מחיר (7D) -5.99% שינוי מחיר (7D) -5.99%

TopGoal (GOAL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00300307. במהלך 24 השעות האחרונות, GOAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00299189 לבין שיא של $ 0.00310608, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.749061, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00226212.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOAL השתנה ב +0.25% במהלך השעה האחרונה, -3.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TopGoal (GOAL) מידע שוק

שווי שוק $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M אספקת מחזור 536.25M 536.25M 536.25M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TopGoal הוא $ 1.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOAL הוא 536.25M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.00M.