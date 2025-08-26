Top G (TOPG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.0003372 גבוה 24 שעות $ 0.00046003 שיא כל הזמנים $ 0.078363 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00017581 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.19% שינוי מחיר (1D) -10.38% שינוי מחיר (7D) +2.36%

Top G (TOPG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00034318. במהלך 24 השעות האחרונות, TOPG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0003372 לבין שיא של $ 0.00046003, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOPGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.078363, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00017581.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOPG השתנה ב +0.19% במהלך השעה האחרונה, -10.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Top G (TOPG) מידע שוק

שווי שוק $ 343.18K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 343.18K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Top G הוא $ 343.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOPG הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 343.18K.