Taitiko (TTG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00716186$ 0.00716186 $ 0.00716186 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.33% שינוי מחיר (1D) -8.55% שינוי מחיר (7D) +0.10% שינוי מחיר (7D) +0.10%

Taitiko (TTG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TTG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TTGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00716186, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TTG השתנה ב +0.33% במהלך השעה האחרונה, -8.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Taitiko (TTG) מידע שוק

שווי שוק $ 295.09K$ 295.09K $ 295.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 295.09K$ 295.09K $ 295.09K אספקת מחזור 999.95M 999.95M 999.95M אספקה כוללת 999,950,766.849682 999,950,766.849682 999,950,766.849682

שווי השוק הנוכחי של Taitiko הוא $ 295.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TTG הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999950766.849682. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 295.09K.