Taitiko is more than a game. It's a brand, a movement, and a New Era of Play. Represented by our unique token in the Web3 ecosystem, Taitiko transcends mere entertainment. Our token serves a multifaceted purpose—bridging the digital and physical realms. As a pioneering force in the gaming world, Taitiko offers users the opportunity to participate in a thriving community where play and innovation converge.
Our token isn't just a currency; it’s a gateway to exclusive experiences, unique in-game assets, and various surprises that enhance the overall gaming journey. With Taitiko, users can enjoy seamless transactions, engage in decentralized governance, and unlock exciting new features. As we continue to evolve, the Taitiko token will remain at the heart of our mission, propelling us into an era where gaming, technology, and culture intersect like never before.
Taitiko (TTG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Taitiko (TTG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של TTG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות TTGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את TTGטוקניומיקה, חקרו אתTTGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.