Stonks מחיר היום

מחיר Stonks (STNK) בזמן אמת היום הוא $ 10.32, עם שינוי של 8.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STNK ל USD הוא $ 10.32 לכל STNK.

Stonks כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,987,608, עם היצע במחזור של 581.91K STNK. ב‑24 השעות האחרונות, STNK סחר בין $ 9.81 (נמוך) ל $ 11.66 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 370.17, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 7.81.

ביצועים לטווח קצר, STNK נע ב +3.33% בשעה האחרונה ו -28.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Stonks (STNK) מידע שוק

שווי שוק $ 5.99M$ 5.99M $ 5.99M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.99M$ 5.99M $ 5.99M אספקת מחזור 581.91K 581.91K 581.91K אספקה כוללת 581,910.270564315 581,910.270564315 581,910.270564315

שווי השוק הנוכחי של Stonks הוא $ 5.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STNK הוא 581.91K, עם היצע כולל של 581910.270564315. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.99M.