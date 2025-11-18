Stakecube מחיר היום

מחיר Stakecube (SCC) בזמן אמת היום הוא $ 0.00598734, עם שינוי של 1.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SCC ל USD הוא $ 0.00598734 לכל SCC.

Stakecube כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 98,056, עם היצע במחזור של 16.39M SCC. ב‑24 השעות האחרונות, SCC סחר בין $ 0.00579322 (נמוך) ל $ 0.00618526 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.64, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SCC נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו +5.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Stakecube (SCC) מידע שוק

שווי שוק $ 98.06K$ 98.06K $ 98.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 98.06K$ 98.06K $ 98.06K אספקת מחזור 16.39M 16.39M 16.39M אספקה כוללת 16,389,721.91163954 16,389,721.91163954 16,389,721.91163954

שווי השוק הנוכחי של Stakecube הוא $ 98.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCC הוא 16.39M, עם היצע כולל של 16389721.91163954. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 98.06K.