Stable (STABLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 2.47 $ 2.47 $ 2.47 24 שעות נמוך $ 2.66 $ 2.66 $ 2.66 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 2.47$ 2.47 $ 2.47 גבוה 24 שעות $ 2.66$ 2.66 $ 2.66 שיא כל הזמנים $ 18.21$ 18.21 $ 18.21 המחיר הנמוך ביותר $ 1.57$ 1.57 $ 1.57 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.96% שינוי מחיר (1D) -4.10% שינוי מחיר (7D) -7.61% שינוי מחיר (7D) -7.61%

Stable (STABLE) המחיר בזמן אמת של הוא $2.53. במהלך 24 השעות האחרונות, STABLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.47 לבין שיא של $ 2.66, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STABLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 18.21, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.57.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STABLE השתנה ב +0.96% במהלך השעה האחרונה, -4.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stable (STABLE) מידע שוק

שווי שוק $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M אספקת מחזור 1000.00K 1000.00K 1000.00K אספקה כוללת 999,999.41 999,999.41 999,999.41

שווי השוק הנוכחי של Stable הוא $ 2.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STABLE הוא 1000.00K, עם היצע כולל של 999999.41. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.52M.