JGGL מחיר היום

מחיר JGGL (JGGL) בזמן אמת היום הוא ₪ 4.1797, עם שינוי של 0.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JGGL ל ILS הוא ₪ 4.1797 לכל JGGL.

JGGL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- JGGL. ב‑24 השעות האחרונות, JGGL סחר בין ₪ 4.0829 (נמוך) ל ₪ 4.2424 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, JGGL נע ב +0.59% בשעה האחרונה ו -7.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 436.08K.

JGGL (JGGL) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 436.08K₪ 436.08K ₪ 436.08K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 4.18B₪ 4.18B ₪ 4.18B אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של JGGL הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 436.08K. ההיצע במחזור של JGGL הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 4.18B.