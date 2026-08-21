STABLE מחיר היום

מחיר STABLE (STABLE) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.031576, עם שינוי של 11.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STABLE ל ILS הוא ₪ 0.031576 לכל STABLE.

STABLE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- STABLE. ב‑24 השעות האחרונות, STABLE סחר בין ₪ 0.027494 (נמוך) ל ₪ 0.033381 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, STABLE נע ב -0.83% בשעה האחרונה ו -1.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 367.80K.

STABLE (STABLE) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 367.80K₪ 367.80K ₪ 367.80K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 3.16B₪ 3.16B ₪ 3.16B אספקת מחזור ---- -- מקסימום היצע 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 אספקה כוללת 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי STABLE

שווי השוק הנוכחי של STABLE הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 367.80K. ההיצע במחזור של STABLE הוא --, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 3.16B.