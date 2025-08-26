SQRCAT (SQRCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +8.30% שינוי מחיר (7D) +8.30%

SQRCAT (SQRCAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SQRCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SQRCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SQRCAT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SQRCAT (SQRCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 19.54K$ 19.54K $ 19.54K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.54K$ 19.54K $ 19.54K אספקת מחזור 48.16T 48.16T 48.16T אספקה כוללת 48,163,264,128,256.0 48,163,264,128,256.0 48,163,264,128,256.0

שווי השוק הנוכחי של SQRCAT הוא $ 19.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SQRCAT הוא 48.16T, עם היצע כולל של 48163264128256.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.54K.