Sora Validator (VAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02615188 $ 0.02615188 $ 0.02615188 24 שעות נמוך $ 0.04271283 $ 0.04271283 $ 0.04271283 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02615188$ 0.02615188 $ 0.02615188 גבוה 24 שעות $ 0.04271283$ 0.04271283 $ 0.04271283 שיא כל הזמנים $ 9.05$ 9.05 $ 9.05 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -5.96% שינוי מחיר (1D) -22.68% שינוי מחיר (7D) +32.96% שינוי מחיר (7D) +32.96%

Sora Validator (VAL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02642696. במהלך 24 השעות האחרונות, VAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02615188 לבין שיא של $ 0.04271283, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.05, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VAL השתנה ב -5.96% במהלך השעה האחרונה, -22.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+32.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sora Validator (VAL) מידע שוק

שווי שוק $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M אספקת מחזור 57.54M 57.54M 57.54M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sora Validator הוא $ 1.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VAL הוא 57.54M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.66M.