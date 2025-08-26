עוד על VAL

Sora Validator סֵמֶל

Sora Validator מחיר (VAL)

1 VAL ל USD מחיר חי:

$0.02642696
$0.02642696
-22.60% 1D
Sora Validator (VAL) טבלת מחירים חיה
Sora Validator (VAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-5.96%

-22.68%

+32.96%

+32.96%

Sora Validator (VAL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02642696. במהלך 24 השעות האחרונות, VAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02615188 לבין שיא של $ 0.04271283, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.05, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VAL השתנה ב -5.96% במהלך השעה האחרונה, -22.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+32.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sora Validator (VAL) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Sora Validator הוא $ 1.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VAL הוא 57.54M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.66M.

Sora Validator (VAL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Sora Validatorל USDהיה $ -0.0077536148825493.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSora Validator ל USDהיה . $ +0.0062080258.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSora Validator ל USDהיה $ +0.0178032298.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Sora Validatorל USDהיה $ +0.0000115559117376.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0077536148825493-22.68%
30 ימים$ +0.0062080258+23.49%
60 ימים$ +0.0178032298+67.37%
90 ימים$ +0.0000115559117376+0.04%

מה זהSora Validator (VAL)

VAL is the validator reward token for the SORA network, used to reward those that stake XOR as part of the Nominated Proof-of-Stake consensus algorithm. VAL is a deflationary token that gets burned with each transaction on the SORA network.

Sora Validator (VAL) משאב

Sora Validatorתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sora Validator (VAL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sora Validator (VAL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sora Validator.

בדוק את Sora Validator תחזית המחיר עכשיו‏!

VAL למטבעות מקומיים

Sora Validator (VAL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sora Validator (VAL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VAL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Sora Validator (VAL)

כמה שווה Sora Validator (VAL) היום?
החי VALהמחיר ב USD הוא 0.02642696 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VAL ל USD?
המחיר הנוכחי של VAL ל USD הוא $ 0.02642696. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sora Validator?
שווי השוק של VAL הוא $ 1.53M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VAL?
ההיצע במחזור של VAL הוא 57.54M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VAL?
‏‏VAL השיג מחיר שיא (ATH) של 9.05 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VAL?
VAL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של VAL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VAL הוא -- USD.
האם VAL יעלה השנה?
VAL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VAL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
