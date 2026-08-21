SUPERFORTUNE מחיר היום

מחיר SUPERFORTUNE (GUA) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.04309, עם שינוי של 0.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GUA ל ILS הוא ₪ 0.04309 לכל GUA.

SUPERFORTUNE כרגע מדורג במקום #271 לפי שווי שוק של ₪ 5.39M, עם היצע במחזור של 125.00M GUA. ב‑24 השעות האחרונות, GUA סחר בין ₪ 0.0421 (נמוך) ל ₪ 0.04733 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 7.03788591362754755, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.1220391795402665795.

ביצועים לטווח קצר, GUA נע ב +0.48% בשעה האחרונה ו -4.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 113.07K.

SUPERFORTUNE (GUA) מידע שוק

דירוג No.271 שווי שוק ₪ 5.39M₪ 5.39M ₪ 5.39M נפח (24 שעות) ₪ 113.07K₪ 113.07K ₪ 113.07K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 43.09M₪ 43.09M ₪ 43.09M אספקת מחזור 125.00M 125.00M 125.00M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 12.50% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של SUPERFORTUNE הוא ₪ 5.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 113.07K. ההיצע במחזור של GUA הוא 125.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 43.09M.