SOMESING (SSG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SSG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SSGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.285814, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SSG השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -3.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של SOMESING הוא $ 285.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SSG הוא 5.00B, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 285.72K.
במהלך היום, השינוי במחיר של SOMESINGל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSOMESING ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSOMESING ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SOMESINGל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-3.93%
|30 ימים
|$ 0
|-28.55%
|60 ימים
|$ 0
|-26.71%
|90 ימים
|$ 0
|--
SOMESING is a blockchain-based global mobile karaoke app. It allows anyone to enjoy singing and listening to the best quality recordings created by its users for free anytime and anywhere throughout the globe. It is characterized by its well-designed token economy through which users can transparently be rewarded for their contents as the tokens supported to the contents are automatically distributed by smart contracts on the blockchain. Launched on 2018 by a team based in Korea & Singapore, SOMESING aims to address creator's profit sharing on platform, low quality of karaoke app, barrier of paid service, untransparency of copyrights & music source suppliers in global.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
