SOMESING (SSG) מידע על מחיר (USD)

SOMESING (SSG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SSG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SSGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.285814, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SSG השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -3.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SOMESING (SSG) מידע שוק

שווי שוק $ 285.72K$ 285.72K $ 285.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 285.72K$ 285.72K $ 285.72K אספקת מחזור 5.00B 5.00B 5.00B אספקה כוללת 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SOMESING הוא $ 285.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SSG הוא 5.00B, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 285.72K.