Smol dodo סֵמֶל

Smol dodo מחיר ($DOD)

לא רשום

1 $DOD ל USDמחיר חי:

$0.00015498
$0.00015498$0.00015498
-13.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Smol dodo ($DOD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:00:39 (UTC+8)

Smol dodo ($DOD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.82%

-13.37%

+2.87%

+2.87%

Smol dodo ($DOD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $DOD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $DODהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $DOD השתנה ב -0.82% במהלך השעה האחרונה, -13.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Smol dodo ($DOD) מידע שוק

$ 154.97K
$ 154.97K$ 154.97K

--
----

$ 154.97K
$ 154.97K$ 154.97K

999.97M
999.97M 999.97M

999,967,380.317728
999,967,380.317728 999,967,380.317728

שווי השוק הנוכחי של Smol dodo הוא $ 154.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $DOD הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999967380.317728. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 154.97K.

Smol dodo ($DOD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Smol dodoל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSmol dodo ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSmol dodo ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Smol dodoל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-13.37%
30 ימים$ 0+0.76%
60 ימים$ 0+37.81%
90 ימים$ 0--

מה זהSmol dodo ($DOD)

$DOD (Smol Dodo) is a meme-inspired cryptocurrency on the Solana blockchain, embodying a smaller, playful version of DODO, the Black Swan from 4chan's /biz/ board. Rooted in 4chan's market force memes, $DOD symbolizes unpredictable market events with humor. It features zero taxes and a revoked mint driving community-led DeFi growth. With a fixed supply and vibrant community, it aims for viral appeal. Market memes for market participants, cant get any simpler than that.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Smol dodo ($DOD) משאב

האתר הרשמי

Smol dodoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Smol dodo ($DOD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Smol dodo ($DOD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Smol dodo.

בדוק את Smol dodo תחזית המחיר עכשיו‏!

$DOD למטבעות מקומיים

Smol dodo ($DOD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Smol dodo ($DOD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $DOD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Smol dodo ($DOD)

כמה שווה Smol dodo ($DOD) היום?
החי $DODהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $DOD ל USD?
המחיר הנוכחי של $DOD ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Smol dodo?
שווי השוק של $DOD הוא $ 154.97K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $DOD?
ההיצע במחזור של $DOD הוא 999.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $DOD?
‏‏$DOD השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $DOD?
$DOD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $DOD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $DOD הוא -- USD.
האם $DOD יעלה השנה?
$DOD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $DOD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:00:39 (UTC+8)

Smol dodo ($DOD) עדכונים חשובים מהתעשייה

