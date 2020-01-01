Smol dodo ($DOD) טוקנומיקה
Smol dodo ($DOD) מידע
$DOD (Smol Dodo) is a meme-inspired cryptocurrency on the Solana blockchain, embodying a smaller, playful version of DODO, the Black Swan from 4chan's /biz/ board. Rooted in 4chan's market force memes, $DOD symbolizes unpredictable market events with humor. It features zero taxes and a revoked mint driving community-led DeFi growth. With a fixed supply and vibrant community, it aims for viral appeal. Market memes for market participants, cant get any simpler than that.
Smol dodo ($DOD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Smol dodo ($DOD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Smol dodo ($DOD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Smol dodo ($DOD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של $DOD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות $DODהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את $DODטוקניומיקה, חקרו את$DODהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
$DOD חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן $DOD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו $DOD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
