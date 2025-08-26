SkateCat (SKATECAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00169375$ 0.00169375 $ 0.00169375 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +5.72% שינוי מחיר (7D) +5.72%

SkateCat (SKATECAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SKATECAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKATECATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00169375, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKATECAT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SkateCat (SKATECAT) מידע שוק

שווי שוק $ 14.52K$ 14.52K $ 14.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.52K$ 14.52K $ 14.52K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SkateCat הוא $ 14.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKATECAT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.52K.