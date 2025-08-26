SamurAI (SAMURAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00380271$ 0.00380271 $ 0.00380271 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.05% שינוי מחיר (1D) +0.05% שינוי מחיר (7D) -3.17% שינוי מחיר (7D) -3.17%

SamurAI (SAMURAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SAMURAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAMURAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00380271, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAMURAI השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, +0.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SamurAI (SAMURAI) מידע שוק

שווי שוק $ 162.85K$ 162.85K $ 162.85K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 162.85K$ 162.85K $ 162.85K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,993,237.599247 999,993,237.599247 999,993,237.599247

שווי השוק הנוכחי של SamurAI הוא $ 162.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAMURAI הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999993237.599247. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 162.85K.