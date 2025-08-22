EON Marketplace (EON) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002499. במהלך 24 השעות האחרונות, EON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002499 לבין שיא של $ 0.002499, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, EON השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
EON Marketplace (EON) מידע שוק
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 249.90K
$ 249.90K$ 249.90K
--
----
100,000,000
100,000,000 100,000,000
WOD
שווי השוק הנוכחי של EON Marketplace הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של EON הוא --, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 249.90K.
EON Marketplace (EON) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של EON Marketplaceהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ 0
0.00%
30 ימים
$ -0.00074
-22.85%
60 ימים
$ -0.002083
-45.47%
90 ימים
$ -0.002508
-50.09%
EON Marketplace שינוי מחיר היום
היום,EON רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
EON Marketplace שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00074 (-22.85%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
EON Marketplace שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,EON ראה שינוי של $ -0.002083 (-45.47%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
EON Marketplace שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002508 (-50.09%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של EON Marketplace (EON)?
EON is a distributed computing power protocol who self-owns over 120qt A100. EON marketplace offers cost-effective, stable services through proprietary D-Nano technology, outperforming competitors like io.net. It facilitates a seamless setup process, ensuring that participants can effortlessly join the network.
EON Marketplaceתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה EON Marketplace (EON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות EON Marketplace (EON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור EON Marketplace.
הבנת הטוקנומיקה של EON Marketplace (EON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות EON Marketplace (EON)
