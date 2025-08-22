עוד על EON

1 EON ל USDמחיר חי:

$0.002499
$0.002499$0.002499
0.00%1D
USD
EON Marketplace (EON) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:06:17 (UTC+8)

EON Marketplace (EON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.002499
$ 0.002499$ 0.002499
24 שעות נמוך
$ 0.002499
$ 0.002499$ 0.002499
גבוה 24 שעות

$ 0.002499
$ 0.002499$ 0.002499

$ 0.002499
$ 0.002499$ 0.002499

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+13.53%

+13.53%

EON Marketplace (EON) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002499. במהלך 24 השעות האחרונות, EON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002499 לבין שיא של $ 0.002499, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EON השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EON Marketplace (EON) מידע שוק

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 249.90K
$ 249.90K$ 249.90K

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

WOD

שווי השוק הנוכחי של EON Marketplace הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של EON הוא --, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 249.90K.

EON Marketplace (EON) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של EON Marketplaceהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ -0.00074-22.85%
60 ימים$ -0.002083-45.47%
90 ימים$ -0.002508-50.09%
EON Marketplace שינוי מחיר היום

היום,EON רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

EON Marketplace שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00074 (-22.85%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

EON Marketplace שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,EON ראה שינוי של $ -0.002083 (-45.47%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

EON Marketplace שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002508 (-50.09%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של EON Marketplace (EON)?

בדוק את EON Marketplace עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהEON Marketplace (EON)

EON is a distributed computing power protocol who self-owns over 120qt A100. EON marketplace offers cost-effective, stable services through proprietary D-Nano technology, outperforming competitors like io.net. It facilitates a seamless setup process, ensuring that participants can effortlessly join the network.

EON Marketplace זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול EON Marketplaceההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקEON את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים EON Marketplaceאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךEON Marketplace לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

EON Marketplaceתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה EON Marketplace (EON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות EON Marketplace (EON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור EON Marketplace.

בדוק את EON Marketplace תחזית המחיר עכשיו‏!

EON Marketplace (EON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של EON Marketplace (EON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות EON Marketplace (EON)

מחפש איך לקנותEON Marketplace? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש EON Marketplaceב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

EON Marketplace מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של EON Marketplace, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרEON Marketplace הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על EON Marketplace

כמה שווה EON Marketplace (EON) היום?
החי EONהמחיר ב USD הוא 0.002499 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EON ל USD?
המחיר הנוכחי של EON ל USD הוא $ 0.002499. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של EON Marketplace?
שווי השוק של EON הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EON?
ההיצע במחזור של EON הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EON?
‏‏EON השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EON?
EON ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של EON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EON הוא $ 0.00 USD.
האם EON יעלה השנה?
EON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:06:17 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

