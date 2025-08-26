עוד על SAM

SAM מחיר (SAM)

לא רשום

1 SAM ל USDמחיר חי:

$0.00241923
$0.00241923$0.00241923
-1.80%1D
SAM (SAM) טבלת מחירים חיה
SAM (SAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00232605
24 שעות נמוך
$ 0.00246477
גבוה 24 שעות

$ 0.00232605
$ 0.00246477
$ 0.00418815
$ 0.00192652
--

-1.84%

-13.29%

-13.29%

SAM (SAM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00241923. במהלך 24 השעות האחרונות, SAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00232605 לבין שיא של $ 0.00246477, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00418815, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00192652.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SAM (SAM) מידע שוק

$ 48.39K
--
$ 48.39K
20.00M
20,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של SAM הוא $ 48.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAM הוא 20.00M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.39K.

SAM (SAM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SAMל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSAM ל USDהיה . $ -0.0004050531.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSAM ל USDהיה $ +0.0002844779.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SAMל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.84%
30 ימים$ -0.0004050531-16.74%
60 ימים$ +0.0002844779+11.76%
90 ימים$ 0--

מה זהSAM (SAM)

$SAM is a memecoin created by the Last Samorais community, the OG NFT project of Oraichain. We used a fair presale method where holders of our second collection (Tha Last Geishas) were able to participate. No team reserve, liquidity is controlled by a DAO DAO 2/3 multisig controlled by trusted people in the Oraichain & TLS community: Oracle, Rasprav & Crenmy. Here's the links to our socials and the DAO DAO multisig controlling reserve and liquidity: https://x.com/sam_thecoin https://x.com/LastSamorais https://discord.gg/lastsamorais

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

SAMתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SAM (SAM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SAM (SAM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SAM.

בדוק את SAM תחזית המחיר עכשיו‏!

SAM למטבעות מקומיים

SAM (SAM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SAM (SAM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SAM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SAM (SAM)

כמה שווה SAM (SAM) היום?
החי SAMהמחיר ב USD הוא 0.00241923 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SAM ל USD?
המחיר הנוכחי של SAM ל USD הוא $ 0.00241923. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SAM?
שווי השוק של SAM הוא $ 48.39K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SAM?
ההיצע במחזור של SAM הוא 20.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SAM?
‏‏SAM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00418815 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SAM?
SAM ‏‏רשם מחירATL של 0.00192652 USD.
מהו נפח המסחר של SAM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SAM הוא -- USD.
האם SAM יעלה השנה?
SAM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SAM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
