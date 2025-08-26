SAM (SAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00232605 24 שעות נמוך $ 0.00246477 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00418815 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00192652 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.84% שינוי מחיר (7D) -13.29%

SAM (SAM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00241923. במהלך 24 השעות האחרונות, SAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00232605 לבין שיא של $ 0.00246477, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00418815, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00192652.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SAM (SAM) מידע שוק

שווי שוק $ 48.39K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.39K אספקת מחזור 20.00M אספקה כוללת 20,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SAM הוא $ 48.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAM הוא 20.00M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.39K.