GAIB מחיר היום

מחיר GAIB (GAIB) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.013, עם שינוי של 0.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GAIB ל ILS הוא ₪ 0.013 לכל GAIB.

GAIB כרגע מדורג במקום #1497 לפי שווי שוק של ₪ 2.66M, עם היצע במחזור של 204.83M GAIB. ב‑24 השעות האחרונות, GAIB סחר בין ₪ 0.01051 (נמוך) ל ₪ 0.01307 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.83839653972008909, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0340592056260418898.

ביצועים לטווח קצר, GAIB נע ב -0.16% בשעה האחרונה ו +0.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 57.50K.

GAIB (GAIB) מידע שוק

דירוג No.1497 שווי שוק ₪ 2.66M₪ 2.66M ₪ 2.66M נפח (24 שעות) ₪ 57.50K₪ 57.50K ₪ 57.50K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 13.00M₪ 13.00M ₪ 13.00M אספקת מחזור 204.83M 204.83M 204.83M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 20.48% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של GAIB הוא ₪ 2.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 57.50K. ההיצע במחזור של GAIB הוא 204.83M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 13.00M.