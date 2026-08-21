CKUSDT מחיר היום

מחיר CKUSDT (CKUSDT) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.9999, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CKUSDT ל ILS הוא ₪ 0.9999 לכל CKUSDT.

CKUSDT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- CKUSDT. ב‑24 השעות האחרונות, CKUSDT סחר בין ₪ 0.9986 (נמוך) ל ₪ 1.0013 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, CKUSDT נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -0.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 59.51K.

CKUSDT (CKUSDT) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 59.51K₪ 59.51K ₪ 59.51K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי CKUSDT

שווי השוק הנוכחי של CKUSDT הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 59.51K. ההיצע במחזור של CKUSDT הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.