Nullora מחיר היום

מחיר Nullora (NULLORA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000003959, עם שינוי של 10.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NULLORA ל USD הוא $ 0.00000003959 לכל NULLORA.

Nullora כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- NULLORA. ב‑24 השעות האחרונות, NULLORA סחר בין $ 0.00000003451 (נמוך) ל $ 0.00000004234 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, NULLORA נע ב +0.63% בשעה האחרונה ו -32.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 283.09K.

Nullora (NULLORA) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 283.09K$ 283.09K $ 283.09K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 791.80$ 791.80 $ 791.80 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי OP

