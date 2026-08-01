114514 מחיר היום

מחיר 114514 (114514) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0003959, עם שינוי של 0.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 114514 ל ILS הוא ₪ 0.0003959 לכל 114514.

114514 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- 114514. ב‑24 השעות האחרונות, 114514 סחר בין ₪ 0.0003801 (נמוך) ל ₪ 0.0004504 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, 114514 נע ב +1.04% בשעה האחרונה ו -23.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 58.47K.

114514 (114514) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 58.47K₪ 58.47K ₪ 58.47K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 395.80K₪ 395.80K ₪ 395.80K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 999,755,921.843922 999,755,921.843922 999,755,921.843922 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של 114514 הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 58.47K. ההיצע במחזור של 114514 הוא --, עם היצע כולל של 999755921.843922. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 395.80K.