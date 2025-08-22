Chis AI (CHISAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.22723. במהלך 24 השעות האחרונות, CHISAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2003 לבין שיא של $ 0.22781, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHISAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHISAI השתנה ב +4.70% במהלך השעה האחרונה, +11.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+44.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Chis AI (CHISAI) מידע שוק
$ 790.90K
$ 790.90K
$ 22.72M
$ 22.72M
100,000,000
100,000,000
BASE
שווי השוק הנוכחי של Chis AI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 790.90K. ההיצע במחזור של CHISAI הוא --, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.72M.
Chis AI (CHISAI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Chis AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0228794
+11.20%
30 ימים
$ +0.15457
+212.73%
60 ימים
$ +0.11832
+108.64%
90 ימים
$ +0.08905
+64.44%
Chis AI שינוי מחיר היום
היום,CHISAI רשם שינוי של $ +0.0228794 (+11.20%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Chis AI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.15457 (+212.73%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Chis AI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,CHISAI ראה שינוי של $ +0.11832 (+108.64%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Chis AI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.08905 (+64.44%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Chis AI (CHISAI)?
Chis AI is an advanced AI service provider designed to offer a seamless and powerful artificial intelligence experience. Unlike conventional AI platforms that rely on standard API access models, Chis AI is fully integrated with blockchain technology, enabling a token-based access system that ensures flexibility, scalability, and decentralized control.
Chis AI is an advanced AI service provider designed to offer a seamless and powerful artificial intelligence experience. Unlike conventional AI platforms that rely on standard API access models, Chis AI is fully integrated with blockchain technology, enabling a token-based access system that ensures flexibility, scalability, and decentralized control.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקCHISAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Chis AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךChis AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Chis AIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Chis AI (CHISAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Chis AI (CHISAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Chis AI.
הבנת הטוקנומיקה של Chis AI (CHISAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHISAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Chis AI (CHISAI)
מחפש איך לקנותChis AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Chis AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
