Chis AI סֵמֶל

Chis AI מְחִיר(CHISAI)

1 CHISAI ל USDמחיר חי:

$0.22716
$0.22716$0.22716
+11.20%1D
USD
Chis AI (CHISAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:00:04 (UTC+8)

Chis AI (CHISAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.2003
$ 0.2003$ 0.2003
24 שעות נמוך
$ 0.22781
$ 0.22781$ 0.22781
גבוה 24 שעות

$ 0.2003
$ 0.2003$ 0.2003

$ 0.22781
$ 0.22781$ 0.22781

--
----

--
----

+4.70%

+11.20%

+44.14%

+44.14%

Chis AI (CHISAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.22723. במהלך 24 השעות האחרונות, CHISAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2003 לבין שיא של $ 0.22781, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHISAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHISAI השתנה ב +4.70% במהלך השעה האחרונה, +11.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+44.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chis AI (CHISAI) מידע שוק

--
----

$ 790.90K
$ 790.90K$ 790.90K

$ 22.72M
$ 22.72M$ 22.72M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BASE

שווי השוק הנוכחי של Chis AI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 790.90K. ההיצע במחזור של CHISAI הוא --, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.72M.

Chis AI (CHISAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Chis AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0228794+11.20%
30 ימים$ +0.15457+212.73%
60 ימים$ +0.11832+108.64%
90 ימים$ +0.08905+64.44%
Chis AI שינוי מחיר היום

היום,CHISAI רשם שינוי של $ +0.0228794 (+11.20%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Chis AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.15457 (+212.73%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Chis AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,CHISAI ראה שינוי של $ +0.11832 (+108.64%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Chis AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.08905 (+64.44%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Chis AI (CHISAI)?

בדוק את Chis AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהChis AI (CHISAI)

Chis AI is an advanced AI service provider designed to offer a seamless and powerful artificial intelligence experience. Unlike conventional AI platforms that rely on standard API access models, Chis AI is fully integrated with blockchain technology, enabling a token-based access system that ensures flexibility, scalability, and decentralized control.

Chis AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Chis AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקCHISAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Chis AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךChis AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Chis AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Chis AI (CHISAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Chis AI (CHISAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Chis AI.

בדוק את Chis AI תחזית המחיר עכשיו‏!

Chis AI (CHISAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Chis AI (CHISAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHISAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Chis AI (CHISAI)

מחפש איך לקנותChis AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Chis AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Chis AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Chis AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרChis AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Chis AI

כמה שווה Chis AI (CHISAI) היום?
החי CHISAIהמחיר ב USD הוא 0.22723 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CHISAI ל USD?
המחיר הנוכחי של CHISAI ל USD הוא $ 0.22723. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Chis AI?
שווי השוק של CHISAI הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CHISAI?
ההיצע במחזור של CHISAI הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CHISAI?
‏‏CHISAI השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CHISAI?
CHISAI ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של CHISAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CHISAI הוא $ 790.90K USD.
האם CHISAI יעלה השנה?
CHISAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CHISAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Chis AI (CHISAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

CHISAI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

CHISAI
CHISAI
USD
USD

1 CHISAI = 0.22723 USD

