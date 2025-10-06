Notevia מחיר היום

מחיר Notevia (NVA) בזמן אמת היום הוא $ 0.000000005625, עם שינוי של 14.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NVA ל USD הוא $ 0.000000005625 לכל NVA.

Notevia כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- NVA. ב‑24 השעות האחרונות, NVA סחר בין $ 0.00000000431 (נמוך) ל $ 0.000000006413 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, NVA נע ב +5.71% בשעה האחרונה ו -94.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.28M.

Notevia (NVA) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 56.25$ 56.25 $ 56.25 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Notevia הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.28M. ההיצע במחזור של NVA הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.25.