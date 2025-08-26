Sagittarius (SAGIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.001074 $ 0.001074 $ 0.001074 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.001074$ 0.001074 $ 0.001074 שיא כל הזמנים $ 0.00784854$ 0.00784854 $ 0.00784854 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.30% שינוי מחיר (1D) -13.14% שינוי מחיר (7D) +5.93% שינוי מחיר (7D) +5.93%

Sagittarius (SAGIT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SAGIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.001074, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAGITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00784854, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAGIT השתנה ב -0.30% במהלך השעה האחרונה, -13.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sagittarius (SAGIT) מידע שוק

שווי שוק $ 891.40K$ 891.40K $ 891.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 891.40K$ 891.40K $ 891.40K אספקת מחזור 999.62M 999.62M 999.62M אספקה כוללת 999,616,116.346515 999,616,116.346515 999,616,116.346515

שווי השוק הנוכחי של Sagittarius הוא $ 891.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAGIT הוא 999.62M, עם היצע כולל של 999616116.346515. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 891.40K.