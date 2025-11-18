Rue Cat מחיר היום

מחיר Rue Cat (RUECAT) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 7.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RUECAT ל USD הוא -- לכל RUECAT.

Rue Cat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 60,782, עם היצע במחזור של 569.91M RUECAT. ב‑24 השעות האחרונות, RUECAT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RUECAT נע ב -0.15% בשעה האחרונה ו +18.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Rue Cat (RUECAT) מידע שוק

שווי שוק $ 60.78K$ 60.78K $ 60.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 60.78K$ 60.78K $ 60.78K אספקת מחזור 569.91M 569.91M 569.91M אספקה כוללת 569,913,415.00386 569,913,415.00386 569,913,415.00386

