Rocket Pool ETH (RETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,972.19. במהלך 24 השעות האחרונות, RETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,970.69 לבין שיא של $ 5,468.08, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,618.08, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 887.26.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, RETH השתנה ב -1.96% במהלך השעה האחרונה, -8.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Rocket Pool ETH הוא $ 2.01B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RETH הוא 404.26K, עם היצע כולל של 404257.2313776838. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.01B.
במהלך היום, השינוי במחיר של Rocket Pool ETHל USDהיה $ -474.293792588145.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRocket Pool ETH ל USDהיה . $ +825.9429113750.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRocket Pool ETH ל USDהיה $ +3,977.4785295500.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Rocket Pool ETHל USDהיה $ +1,926.692492007536.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -474.293792588145
|-8.70%
|30 ימים
|$ +825.9429113750
|+16.61%
|60 ימים
|$ +3,977.4785295500
|+79.99%
|90 ימים
|$ +1,926.692492007536
|+63.26%
Rocket Pool is a next generation decentralised staking pool protocol for Ethereum. Rocket Pool ETH (rETH) is the Rocket Pool protocol's liquid staking token. The rETH token represents an amount of ETH that is being staked and earning rewards within Ethereum Proof-of-Stake. As Rocket Pool node operators, stake Ethereum on Proof-of-Stake the resulting rewards increase the value of rETH relative to ETH. Rocket Pool's liquid staking token allows holders to benefit from the returns of the Ethereum Proof-of-Stake. More information on Rocket Pool and rETH can be found at https://rocketpool.net.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
