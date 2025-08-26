Rocket Pool ETH (RETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,970.69 $ 4,970.69 $ 4,970.69 24 שעות נמוך $ 5,468.08 $ 5,468.08 $ 5,468.08 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,970.69$ 4,970.69 $ 4,970.69 גבוה 24 שעות $ 5,468.08$ 5,468.08 $ 5,468.08 שיא כל הזמנים $ 5,618.08$ 5,618.08 $ 5,618.08 המחיר הנמוך ביותר $ 887.26$ 887.26 $ 887.26 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.96% שינוי מחיר (1D) -8.70% שינוי מחיר (7D) +0.19% שינוי מחיר (7D) +0.19%

Rocket Pool ETH (RETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,972.19. במהלך 24 השעות האחרונות, RETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,970.69 לבין שיא של $ 5,468.08, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,618.08, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 887.26.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RETH השתנה ב -1.96% במהלך השעה האחרונה, -8.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rocket Pool ETH (RETH) מידע שוק

שווי שוק $ 2.01B$ 2.01B $ 2.01B נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.01B$ 2.01B $ 2.01B אספקת מחזור 404.26K 404.26K 404.26K אספקה כוללת 404,257.2313776838 404,257.2313776838 404,257.2313776838

שווי השוק הנוכחי של Rocket Pool ETH הוא $ 2.01B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RETH הוא 404.26K, עם היצע כולל של 404257.2313776838. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.01B.