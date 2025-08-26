עוד על RETH

Rocket Pool ETH סֵמֶל

Rocket Pool ETH מחיר (RETH)

1 RETH ל USDמחיר חי:

$4,972.19
-8.70%1D
Rocket Pool ETH (RETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:48:17 (UTC+8)

Rocket Pool ETH (RETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 4,970.69
24 שעות נמוך
$ 5,468.08
גבוה 24 שעות

$ 4,970.69
$ 5,468.08
$ 5,618.08
$ 887.26
-1.96%

-8.70%

+0.19%

+0.19%

Rocket Pool ETH (RETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,972.19. במהלך 24 השעות האחרונות, RETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,970.69 לבין שיא של $ 5,468.08, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,618.08, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 887.26.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RETH השתנה ב -1.96% במהלך השעה האחרונה, -8.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rocket Pool ETH (RETH) מידע שוק

$ 2.01B
--
$ 2.01B
404.26K
404,257.2313776838
שווי השוק הנוכחי של Rocket Pool ETH הוא $ 2.01B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RETH הוא 404.26K, עם היצע כולל של 404257.2313776838. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.01B.

Rocket Pool ETH (RETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Rocket Pool ETHל USDהיה $ -474.293792588145.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRocket Pool ETH ל USDהיה . $ +825.9429113750.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRocket Pool ETH ל USDהיה $ +3,977.4785295500.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Rocket Pool ETHל USDהיה $ +1,926.692492007536.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -474.293792588145-8.70%
30 ימים$ +825.9429113750+16.61%
60 ימים$ +3,977.4785295500+79.99%
90 ימים$ +1,926.692492007536+63.26%

מה זהRocket Pool ETH (RETH)

Rocket Pool is a next generation decentralised staking pool protocol for Ethereum. Rocket Pool ETH (rETH) is the Rocket Pool protocol's liquid staking token. The rETH token represents an amount of ETH that is being staked and earning rewards within Ethereum Proof-of-Stake. As Rocket Pool node operators, stake Ethereum on Proof-of-Stake the resulting rewards increase the value of rETH relative to ETH. Rocket Pool's liquid staking token allows holders to benefit from the returns of the Ethereum Proof-of-Stake. More information on Rocket Pool and rETH can be found at https://rocketpool.net.

Rocket Pool ETH (RETH) משאב

האתר הרשמי

Rocket Pool ETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rocket Pool ETH (RETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rocket Pool ETH (RETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rocket Pool ETH.

בדוק את Rocket Pool ETH תחזית המחיר עכשיו‏!

RETH למטבעות מקומיים

Rocket Pool ETH (RETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rocket Pool ETH (RETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Rocket Pool ETH (RETH)

כמה שווה Rocket Pool ETH (RETH) היום?
החי RETHהמחיר ב USD הוא 4,972.19 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RETH ל USD?
המחיר הנוכחי של RETH ל USD הוא $ 4,972.19. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rocket Pool ETH?
שווי השוק של RETH הוא $ 2.01B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RETH?
ההיצע במחזור של RETH הוא 404.26K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RETH?
‏‏RETH השיג מחיר שיא (ATH) של 5,618.08 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RETH?
RETH ‏‏רשם מחירATL של 887.26 USD.
מהו נפח המסחר של RETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RETH הוא -- USD.
האם RETH יעלה השנה?
RETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Rocket Pool ETH (RETH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

