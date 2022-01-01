Rocket Pool ETH (RETH) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Rocket Pool ETH (RETH), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Rocket Pool ETH (RETH) מידע

Rocket Pool is a next generation decentralised staking pool protocol for Ethereum.

Rocket Pool ETH (rETH) is the Rocket Pool protocol's liquid staking token. The rETH token represents an amount of ETH that is being staked and earning rewards within Ethereum Proof-of-Stake. As Rocket Pool node operators, stake Ethereum on Proof-of-Stake the resulting rewards increase the value of rETH relative to ETH. Rocket Pool's liquid staking token allows holders to benefit from the returns of the Ethereum Proof-of-Stake.

More information on Rocket Pool and rETH can be found at https://rocketpool.net.

אתר רשמי:
https://rocketpool.net/

Rocket Pool ETH (RETH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Rocket Pool ETH (RETH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 2.07B
$ 2.07B$ 2.07B
ההיצע הכולל:
$ 403.24K
$ 403.24K$ 403.24K
אספקה במחזור:
$ 403.24K
$ 403.24K$ 403.24K
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 2.07B
$ 2.07B$ 2.07B
שיא כל הזמנים:
$ 5,618.08
$ 5,618.08$ 5,618.08
שפל כל הזמנים:
$ 887.26
$ 887.26$ 887.26
מחיר נוכחי:
$ 5,135.81
$ 5,135.81$ 5,135.81

Rocket Pool ETH (RETH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Rocket Pool ETH (RETH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של RETH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות RETHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את RETHטוקניומיקה, חקרו אתRETHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

RETH חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן RETH עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו RETH משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.