עוד על XAUT

XAUT מידע על מחיר

XAUT מסמך לבן

XAUT אתר רשמי

XAUT טוקניומיקה

XAUT תחזית מחיר

XAUT היסטוריה

XAUT מדריך קנייה

XAUTממיר מטבעות לפיאט

XAUT ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Tether Gold סֵמֶל

Tether Gold מְחִיר(XAUT)

1 XAUT ל USDמחיר חי:

$3,359.93
$3,359.93$3,359.93
-0.33%1D
USD
Tether Gold (XAUT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:53:04 (UTC+8)

Tether Gold (XAUT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 3,296.52
$ 3,296.52$ 3,296.52
24 שעות נמוך
$ 3,381.26
$ 3,381.26$ 3,381.26
גבוה 24 שעות

$ 3,296.52
$ 3,296.52$ 3,296.52

$ 3,381.26
$ 3,381.26$ 3,381.26

$ 3,529.1949659738243
$ 3,529.1949659738243$ 3,529.1949659738243

$ 1,408.88233399
$ 1,408.88233399$ 1,408.88233399

+0.09%

-0.33%

+0.49%

+0.49%

Tether Gold (XAUT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 3,360. במהלך 24 השעות האחרונות, XAUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 3,296.52 לבין שיא של $ 3,381.26, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XAUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3,529.1949659738243, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,408.88233399.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XAUT השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -0.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tether Gold (XAUT) מידע שוק

No.92

$ 828.32M
$ 828.32M$ 828.32M

$ 233.36K
$ 233.36K$ 233.36K

$ 828.32M
$ 828.32M$ 828.32M

246.52K
246.52K 246.52K

246,524
246,524 246,524

0.02%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Tether Gold הוא $ 828.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 233.36K. ההיצע במחזור של XAUT הוא 246.52K, עם היצע כולל של 246524. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 828.32M.

Tether Gold (XAUT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Tether Goldהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -11.1245-0.33%
30 ימים$ +3.61+0.10%
60 ימים$ +23.86+0.71%
90 ימים$ +63.35+1.92%
Tether Gold שינוי מחיר היום

היום,XAUT רשם שינוי של $ -11.1245 (-0.33%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Tether Gold שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +3.61 (+0.10%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Tether Gold שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,XAUT ראה שינוי של $ +23.86 (+0.71%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Tether Gold שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +63.35 (+1.92%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Tether Gold (XAUT)?

בדוק את Tether Gold עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTether Gold (XAUT)

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

Tether Gold זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Tether Goldההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקXAUT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Tether Goldאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTether Gold לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Tether Goldתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tether Gold (XAUT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tether Gold (XAUT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tether Gold.

בדוק את Tether Gold תחזית המחיר עכשיו‏!

Tether Gold (XAUT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tether Gold (XAUT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XAUT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Tether Gold (XAUT)

מחפש איך לקנותTether Gold? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Tether Goldב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

XAUT למטבעות מקומיים

1 Tether Gold(XAUT) ל VND
88,418,400
1 Tether Gold(XAUT) ל AUD
A$5,140.8
1 Tether Gold(XAUT) ל GBP
2,486.4
1 Tether Gold(XAUT) ל EUR
2,856
1 Tether Gold(XAUT) ל USD
$3,360
1 Tether Gold(XAUT) ל MYR
RM14,112
1 Tether Gold(XAUT) ל TRY
137,726.4
1 Tether Gold(XAUT) ל JPY
¥493,920
1 Tether Gold(XAUT) ל ARS
ARS$4,438,560
1 Tether Gold(XAUT) ל RUB
271,622.4
1 Tether Gold(XAUT) ל INR
294,235.2
1 Tether Gold(XAUT) ל IDR
Rp54,193,540.8
1 Tether Gold(XAUT) ל KRW
4,660,185.6
1 Tether Gold(XAUT) ל PHP
190,344
1 Tether Gold(XAUT) ל EGP
￡E.162,926.4
1 Tether Gold(XAUT) ל BRL
R$18,211.2
1 Tether Gold(XAUT) ל CAD
C$4,636.8
1 Tether Gold(XAUT) ל BDT
408,777.6
1 Tether Gold(XAUT) ל NGN
5,137,608
1 Tether Gold(XAUT) ל COP
$13,493,961.6
1 Tether Gold(XAUT) ל ZAR
R.58,934.4
1 Tether Gold(XAUT) ל UAH
139,272
1 Tether Gold(XAUT) ל VES
Bs470,400
1 Tether Gold(XAUT) ל CLP
$3,222,240
1 Tether Gold(XAUT) ל PKR
Rs952,627.2
1 Tether Gold(XAUT) ל KZT
1,797,734.4
1 Tether Gold(XAUT) ל THB
฿108,998.4
1 Tether Gold(XAUT) ל TWD
NT$102,345.6
1 Tether Gold(XAUT) ל AED
د.إ12,331.2
1 Tether Gold(XAUT) ל CHF
Fr2,688
1 Tether Gold(XAUT) ל HKD
HK$26,241.6
1 Tether Gold(XAUT) ל AMD
֏1,282,915.2
1 Tether Gold(XAUT) ל MAD
.د.م30,240
1 Tether Gold(XAUT) ל MXN
$62,630.4
1 Tether Gold(XAUT) ל SAR
ريال12,600
1 Tether Gold(XAUT) ל PLN
12,230.4
1 Tether Gold(XAUT) ל RON
лв14,515.2
1 Tether Gold(XAUT) ל SEK
kr31,987.2
1 Tether Gold(XAUT) ל BGN
лв5,611.2
1 Tether Gold(XAUT) ל HUF
Ft1,142,467.2
1 Tether Gold(XAUT) ל CZK
70,526.4
1 Tether Gold(XAUT) ל KWD
د.ك1,024.8
1 Tether Gold(XAUT) ל ILS
11,323.2
1 Tether Gold(XAUT) ל AOA
Kz3,062,875.2
1 Tether Gold(XAUT) ל BHD
.د.ب1,266.72
1 Tether Gold(XAUT) ל BMD
$3,360
1 Tether Gold(XAUT) ל DKK
kr21,436.8
1 Tether Gold(XAUT) ל HNL
L87,964.8
1 Tether Gold(XAUT) ל MUR
153,350.4
1 Tether Gold(XAUT) ל NAD
$58,900.8
1 Tether Gold(XAUT) ל NOK
kr33,902.4
1 Tether Gold(XAUT) ל NZD
$5,712
1 Tether Gold(XAUT) ל PAB
B/.3,360
1 Tether Gold(XAUT) ל PGK
K14,179.2
1 Tether Gold(XAUT) ל QAR
ر.ق12,196.8
1 Tether Gold(XAUT) ל RSD
дин.336,604.8

Tether Gold מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Tether Gold, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTether Gold הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Tether Gold

כמה שווה Tether Gold (XAUT) היום?
החי XAUTהמחיר ב USD הוא 3,360 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XAUT ל USD?
המחיר הנוכחי של XAUT ל USD הוא $ 3,360. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tether Gold?
שווי השוק של XAUT הוא $ 828.32M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XAUT?
ההיצע במחזור של XAUT הוא 246.52K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XAUT?
‏‏XAUT השיג מחיר שיא (ATH) של 3,529.1949659738243 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XAUT?
XAUT ‏‏רשם מחירATL של 1,408.88233399 USD.
מהו נפח המסחר של XAUT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XAUT הוא $ 233.36K USD.
האם XAUT יעלה השנה?
XAUT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XAUT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:53:04 (UTC+8)

Tether Gold (XAUT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

XAUT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

XAUT
XAUT
USD
USD

1 XAUT = 3,360 USD

מסחרXAUT

USDTXAUT
$3,359.93
$3,359.93$3,359.93
-0.33%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד