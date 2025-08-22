מה זהTether Gold (XAUT)

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

Tether Gold (XAUT) טוקנומיקה

איך לקנות Tether Gold (XAUT)

Tether Gold מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Tether Gold, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Tether Gold כמה שווה Tether Gold (XAUT) היום? החי XAUTהמחיר ב USD הוא 3,360 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי XAUT ל USD? $ 3,360 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של XAUT ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Tether Gold? שווי השוק של XAUT הוא $ 828.32M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של XAUT? ההיצע במחזור של XAUT הוא 246.52K USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XAUT? ‏‏XAUT השיג מחיר שיא (ATH) של 3,529.1949659738243 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XAUT? XAUT ‏‏רשם מחירATL של 1,408.88233399 USD . מהו נפח המסחר של XAUT? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XAUT הוא $ 233.36K USD . האם XAUT יעלה השנה? XAUT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XAUT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Tether Gold (XAUT) עדכונים חשובים מהתעשייה

