Tether Gold (XAUT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 3,360. במהלך 24 השעות האחרונות, XAUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 3,296.52 לבין שיא של $ 3,381.26, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XAUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3,529.1949659738243, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,408.88233399.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, XAUT השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -0.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Tether Gold (XAUT) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Tether Gold הוא $ 828.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 233.36K. ההיצע במחזור של XAUT הוא 246.52K, עם היצע כולל של 246524. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 828.32M.
Tether Gold (XAUT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Tether Goldהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -11.1245
-0.33%
30 ימים
$ +3.61
+0.10%
60 ימים
$ +23.86
+0.71%
90 ימים
$ +63.35
+1.92%
Tether Gold שינוי מחיר היום
היום,XAUT רשם שינוי של $ -11.1245 (-0.33%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Tether Gold שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +3.61 (+0.10%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Tether Gold שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,XAUT ראה שינוי של $ +23.86 (+0.71%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Tether Gold שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +63.35 (+1.92%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Tether Gold (XAUT)?
XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.
Tether Goldתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Tether Gold (XAUT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tether Gold (XAUT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tether Gold.
הבנת הטוקנומיקה של Tether Gold (XAUT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XAUT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Tether Gold (XAUT)
