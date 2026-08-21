Zama Protocol מחיר היום

מחיר Zama Protocol (ZAMA) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.04559, עם שינוי של 0.65% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZAMA ל ILS הוא ₪ 0.04559 לכל ZAMA.

Zama Protocol כרגע מדורג במקום #314 לפי שווי שוק של ₪ 100.30M, עם היצע במחזור של 2.20B ZAMA. ב‑24 השעות האחרונות, ZAMA סחר בין ₪ 0.04487 (נמוך) ל ₪ 0.04763 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.124800418915255109, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0499360662380944156.

ביצועים לטווח קצר, ZAMA נע ב -0.16% בשעה האחרונה ו -5.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 149.73K.

Zama Protocol (ZAMA) מידע שוק

דירוג No.314 שווי שוק ₪ 100.30M₪ 100.30M ₪ 100.30M נפח (24 שעות) ₪ 149.73K₪ 149.73K ₪ 149.73K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 501.49M₪ 501.49M ₪ 501.49M אספקת מחזור 2.20B 2.20B 2.20B מקסימום היצע ---- -- אספקה כוללת 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Zama Protocol הוא ₪ 100.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 149.73K. ההיצע במחזור של ZAMA הוא 2.20B, עם היצע כולל של 11000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 501.49M.