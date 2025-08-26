עוד על REXBT

rexbt by Virtuals סֵמֶל

rexbt by Virtuals מחיר (REXBT)

לא רשום

1 REXBT ל USDמחיר חי:

--
----
-8.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
rexbt by Virtuals (REXBT) טבלת מחירים חיה
rexbt by Virtuals (REXBT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00419595
$ 0.00419595$ 0.00419595

$ 0
$ 0$ 0

+0.43%

-8.31%

+0.59%

+0.59%

rexbt by Virtuals (REXBT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, REXBT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REXBTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00419595, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REXBT השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -8.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

rexbt by Virtuals (REXBT) מידע שוק

$ 46.35K
$ 46.35K$ 46.35K

--
----

$ 46.35K
$ 46.35K$ 46.35K

999.99M
999.99M 999.99M

999,993,561.314684
999,993,561.314684 999,993,561.314684

שווי השוק הנוכחי של rexbt by Virtuals הוא $ 46.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REXBT הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999993561.314684. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.35K.

rexbt by Virtuals (REXBT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של rexbt by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלrexbt by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלrexbt by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של rexbt by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.31%
30 ימים$ 0-13.27%
60 ימים$ 0-0.99%
90 ימים$ 0--

מה זהrexbt by Virtuals (REXBT)

Your redacted blockchain buddy REXBT is an AI Agent platform built on Solana, designed to provide holders with rapid and actionable analysis of new tokens, market trends, and project updates using on-chain data and diverse sources. It streamlines the token research process, empowering users to make informed investment decisions with ease. REXBT aims to democratize access to sophisticated market analysis tools, making them available to both novice and experienced investors alike.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

rexbt by Virtuals (REXBT) משאב

האתר הרשמי

rexbt by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה rexbt by Virtuals (REXBT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות rexbt by Virtuals (REXBT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור rexbt by Virtuals.

בדוק את rexbt by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

REXBT למטבעות מקומיים

rexbt by Virtuals (REXBT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של rexbt by Virtuals (REXBT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על REXBT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על rexbt by Virtuals (REXBT)

כמה שווה rexbt by Virtuals (REXBT) היום?
החי REXBTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי REXBT ל USD?
המחיר הנוכחי של REXBT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של rexbt by Virtuals?
שווי השוק של REXBT הוא $ 46.35K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של REXBT?
ההיצע במחזור של REXBT הוא 999.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של REXBT?
‏‏REXBT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00419595 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של REXBT?
REXBT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של REXBT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור REXBT הוא -- USD.
האם REXBT יעלה השנה?
REXBT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את REXBT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
rexbt by Virtuals (REXBT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

