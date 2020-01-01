rexbt by Virtuals (REXBT) טוקנומיקה

rexbt by Virtuals (REXBT) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי rexbt by Virtuals (REXBT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

rexbt by Virtuals (REXBT) מידע

Your redacted blockchain buddy

REXBT is an AI Agent platform built on Solana, designed to provide holders with rapid and actionable analysis of new tokens, market trends, and project updates using on-chain data and diverse sources. It streamlines the token research process, empowering users to make informed investment decisions with ease. REXBT aims to democratize access to sophisticated market analysis tools, making them available to both novice and experienced investors alike.

אתר רשמי:
https://rexbt.ai/

rexbt by Virtuals (REXBT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור rexbt by Virtuals (REXBT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 50.77K
$ 50.77K$ 50.77K
ההיצע הכולל:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
אספקה במחזור:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 50.77K
$ 50.77K$ 50.77K
שיא כל הזמנים:
$ 0.00419595
$ 0.00419595$ 0.00419595
שפל כל הזמנים:
$ 0
$ 0$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0
$ 0$ 0

rexbt by Virtuals (REXBT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של rexbt by Virtuals (REXBT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של REXBT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות REXBTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את REXBTטוקניומיקה, חקרו אתREXBTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

REXBT חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן REXBT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו REXBT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.